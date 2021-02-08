Москву удивила оценка Борреля итогов визита в Россию

Москва удивлена тому, как глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель оценил итоги своего визита в Россию. Это сильно контрастирует с его же заявлениями, отметили в российском министерстве иностранных дел.

Главе евродипломатии после прилета в Брюссель, видимо, объяснили, как нужно было расставить акценты во время визита в Россию, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление российского МИДа.

С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве МИД России

Как там отметили, Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что и было сделано. В дипведомстве напомнили, что российская сторона прокомментировала итоги переговоров в присутствии Борреля.

Накануне в своем блоге Боррель написал, что вопрос соблюдения прав человека и возобновления диалога между Россией и Европой стали основными для него. По его словам, он хотел донести до своих российских коллег мнение Евросоюза о происходящих в России событиях, а также помочь подготовить возможные обсуждения о возобновлении диалога. Но российский дипломатический корпус этой возможностью не воспользовался.

Глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель находился в Москве с визитом 4−6 февраля. Во время пребывания в российского столице глава европейской дипломатии встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.