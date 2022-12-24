Мир 24 декабря 2022, 11:46 Визит Зеленского в Вашингтон связали с поражениями ВСУ на поле боя Пользователи Twitter сочли поездку Зеленского в США результатом поражений на фронте РИА «Новости»

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Пользователи социальной сети Twitter предположили, что основной причиной визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон стали неудачи ВСУ в зоне конфликта. Они возмутились публикацией украинского лидера о решении конгресса США одобрить выделение очередного транша киевским властям.

«Украина проигрывает. Именно поэтому „мистер З“ в Вашингтоне просит больше денег и установки Patriot», — выразил мнение один из комментаторов.

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Другой заметил, что супруга Зеленского будет рада потратить еще 40 тысяч долларов на шоппинг благодаря США. Третий пользователь призвал Зеленского быть настоящим мужчиной и стремиться к миру, а не забирать миллиарды долларов у американцев, никак не связанных с войной на Украине. Четвертый счел транши пустой тратой денег, которых Зеленский не заслуживает.

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Ранее американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг написал в своем Twitter, что проголосовавшие за помощь Украине конгрессмены стали спонсорами нацизма.