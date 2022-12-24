Мир 24 декабря 2022, 22:55 Визит Зеленского в США сочли предвестником третьей мировой войны Французский политик Филиппо счел визит Зеленского в США «альянсом третьей мировой войны» РИА «Новости»

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с главой Белого дома Джо Байденом сочли предвестником третьей мировой войны. Такое мнение в своем Twitter-аккаунте высказал французский политик Флориан Филиппо.

«Зеленский в Вашингтоне — великий альянс для третьей мировой войны!» — написал Филиппо.

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Президентам США и Украины, по мнению французского политика, конфликт мирового масштаба нужен ради славы и уничтожения стран Европы, а также для сохранения гегемонии доллара.

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«Давайте разоблачим этот обман и этих сумасшедших и будем искать мира в свободной стране», — предложил Филиппо.

Украинский лидер посетил Вашингтон с рабочим визитом в среду, 21 декабря. В этот же день он встретился с главой Белого дома Джо Байденом. После переговоров Зеленский выступил перед американскими конгрессменами.

Визит Зеленского в США выявил глубокие расхождения между ним и американским лидером. На это обратил внимание внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес. По его словам, Байден активно сопротивляется риторике о «тотальной победе».