Визит Зеленского в США обошелся в 19 млн рублей

Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой находился в США с 23 по 26 сентября. В состав украинской делегации вошли еще 22 человека.

По данным Государственного управления делами, большое количество средств потребовала авиаперевозка, которая стоила 3,9 миллиона гривен (10 миллионов рублей). Делегация остановилась в пятизвездочном отеле «Park Hyatt», где пришлось оставить более 1,5 миллиона гривен (3,9 миллиона рублей), сообщил сайт «Русская Планета». На командировочные расходы потратили почти два миллиона гривен (5,2 миллиона рублей).

Владимир Зеленский в рамках своего визита выступил на Генеральной ассамблее ООН, провел первую встречу с президентом США Дональдом Трампом и 10 двусторонних встреч с представителями европейских государств и генеральными секретарями ООН и НАТО. Также украинский лидер пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.