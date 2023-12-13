Мир 13 декабря 2023, 02:27 Визит Зеленского в США не привел к подвижкам по поддержке Украины Punchbowl: поездка Зеленского в США не привела к подвижкам по поддержке Украины Unsplash

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Визит украинского лидера Владимира Зеленского в конгресс США не привел к изменениям в споре между республиканцами и демократами о принятии запроса президента Джо Байдена на помощь Украине. Такое мнение выразило интернет-издание Punchbowl со ссылкой на источник в Капитолии.

Республиканские сенаторы заявили, что продолжат выступать против выделения миллиардов долларов на военную помощь украинским властям до тех пор, пока не удастся достичь соглашения по безопасности на границе.

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«Визит Зеленского ничего не изменил», — заявили журналисты.

В ходе минувших встреч республиканцы дали понять, что они даже не заинтересованы всерьез слушать Зеленского.

Сам американский лидер заявил, что без дополнительного финансирования возможность США помогать Украине стремительно подходит к концу. Однако США продолжат поставлять боеприпасы и оружие ВСУ, пока есть средства.