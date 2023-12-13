Мир 13 декабря 2023, 11:17 Визит Зеленского в США назвали провалом Сотрудник РАН Васильев: визит Зеленского в США окончился фиаско Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

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Соединенные Штаты отложили рассмотрение помощи Украине до января. Визит президента республики Владимира Зеленского в США окончился фиаско. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Визит Зеленского окончился полным фиаско. Киеву можно не ждать помощи минимум до нового года, да и дальнейшие перспективы получения им денег туманны», — отметил он.

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Эксперт вспомнил слова республиканца Майка Джонсона, который связывал помощь ВСУ с укреплением границы с Мексикой. Спикер Палаты представителей обещал рассмотреть вопрос выделения денег Украине до каникул.

По словам Васильева, администрация президента США Джо Байдена «повелась» на эти слова и исходила из необходимости получить деньги до нового года. Поэтому они и позвали Зеленского в качестве «козырной карты». Но оказалось, что по вопросу границы с Мексикой пока невозможно достигнуть договоренностей. Соответственно, Украине денег тоже не видать, констатировал Васильев.

Он добавил, что Палата представителей и американский сенат отправятся на каникулы уже в ближайшие дни.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поездка Зеленского в США не принесла результатов. Президент Украины не смог убедить Белый дом в том, что его страна важнее безопасности самих Соединенных Штатов.