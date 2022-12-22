Мир 22 декабря 2022, 13:35 Визит Зеленского в США назвали показательным Врио губернатора Сальдо: визиты Зеленского в США не приведут ни к чему, кроме эскалации РИА «Новости»

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Показательная поездка украинского президент Владимира Зеленского в США для выступления в конгрессе не приведет ни к чему, кроме дальнейшей эскалации конфликта. Об этом ТАСС заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Показательные визиты Зеленского — такие, как в США, — не приведут ни к чему, кроме дальнейшей эскалации», — сказал он.

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Сальдо отметил, что из-за активных боевых действий со стороны украинских военных на новогоднее перемирие рассчитывать также не приходится.

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Зеленский выступил перед обеими палатами американского конгресса 22 декабря. Он подчеркнул, что не просит от США прямого участия в конфликте, но намекнул, что украинские военнослужащие нуждаются в новых поставках тяжелой военной техники.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон жестко раскритиковал Зеленского за попытку заискивать перед США ради получения очередных миллиардов для эскалации конфликта.