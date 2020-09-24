Визит Зеленского в Белоруссию перенесли на год

Экономический форум регионов двух стран в Гродно перенесли с октября на 2021 года. Мероприятие должно было стать значимым событием в двусторонних отношениях между Киевом и Минском.

«Хочу подчеркнуть, что он изначально носит исключительно экономический характер… Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь…», — заявил Сокол.

По его словам, перенести даты форума предложил Киев. В связи с этим «обнулена совместная работа по подготовке мероприятия». Из-за этого решения со стороны Украины пострадают экономики обоих государств, связи между регионами республик и простыми гражданами, отметил дипломат. Посол напомнил, что разрушать что-либо легко, а строить потом намного сложнее, написал сайт «Утро.ру».

«Раз руководство Украины поставило отношения „на паузу“, значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — добавил Сокол.

В рамках форума планировались круглые столы, мероприятие по обмену опытом работы свободных экономических зон, промышленных парков, технопарков, а также заседания рабочих групп по линиям промышленности, сельского хозяйства, транспорта, техническому регулированию, стандартизации и метрологии, защиты окружающей среды.