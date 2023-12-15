Мир 15 декабря 2023, 05:20 Визит Зеленского на саммит в ЕС отменили последний момент Politico: визит Зеленского на саммит ЕС отменили за день до встречи РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский собирался лично посетить саммит Совета ЕС в Брюсселе, однако его визит отменили за день до мероприятия. Об этом сообщила газета Politico.

«Перед встречей в Брюсселе ходили слухи, что Зеленский лично приедет на саммит ЕС. Но этот план был сорван в среду, так как исход встречи, особенно по вопросу будущего вступления Украины в ЕС, остается неопределенным», — написали авторы статьи.

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В результате Зеленскому разрешили обратиться к участникам саммита лишь по видеосвязи. В своей речи он не забыл вновь надавить на западных коллег, призвав их к решительности.

Ранее издание писало, что ряд послов стран — членов сообщества боялись приглашать президента Украины на саммит. Их опасения были связаны с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном: якобы присутствие Зеленского настроит венгерского политика враждебно.

Саммит в Брюсселе проходит 14 и 15 декабря. По итогам первого дня его участники приняли решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией.