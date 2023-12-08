Мир 08 декабря 2023, 01:33 Визит Путина на Ближний Восток оценили как удар по влиянию США в регионе Kankan News: Путин совершил «дипломатический прорыв» поездкой на Ближний Восток РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин провел прямые переговоры с лидерами ближневосточных государства, продемонстрировав снижение влияния США в регионе. Россия тем самым совершила дипломатический прорыв. Об этом заявил китайский политолог Чжао Лун в интервью Kankan News.

Рабочие визиты Путина в Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОЭА) повысили репутацию и укрепили позиции России как авторитетного игрока в ближневосточном регионе, пояснил политолог. Также они изменили стратегический расклад на Ближнем Востоке, уменьшив американское влияние.

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«Иными словами, Путин убил двух зайцев одним выстрелом», — подчеркнул Чжао Лун.

К такому выводу он пришел, обратив внимание на политический подтекст ближневосточной поездки российского лидера. Саудовская Аравия и ОАЭ всегда считались союзниками США.

Политолог также отметил влияние дипломатии Путина на экономику.

Так, во время визита в Саудовскую Аравию он встретился с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Польза от этой поездки заключается в том, что саудиты имеют схожие с Россией взгляды на снижение нефтедобычи ради высоких. Последнее же позволит РФ «увеличить доходы и экономическую устойчивость».

Ранее британский новостной портал UnHerd сообщил, что визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада.