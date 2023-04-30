Мир 30 апреля 2023, 10:26 Визит президента Южной Кореи в США сочли провокацией для разжигания ядерной войны ЦТАК: визит президента Южной Кореи в США является провокацией и враждебным действием РИА «Новости»

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Визит президента Южной Кореи Юн Сок Еля в США и его переговоры с американским президентом Джо Байденом сочли провокацией для разжигания ядерной войны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Визит марионеточного предателя Юн Сок Еля <…> служит самым враждебным и агрессивным провокационным визитом, вояжем для разжигания весьма опасной ядерной войны», — отметили в комментарии.

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Агентство напомнило, что сдерживание Северной Кореи стало главной темой саммита лидеров. В публикации подчеркнули, что враждебные действия США и Южной Кореи создали впечатление, что ядерная война против КНДР — это свершившийся факт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала США и Южной Корее на последствия ядерного планирования. Сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что Вашингтонская декларация ухудшит ситуацию в мире.