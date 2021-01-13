Визит Помпео в Европу отменен

По данным сайта «Дни.ру», в Госдепе уточнили, что по этой причине отменили все запланированные поездки за границу. Сейчас их внимание сконцентрировано на «плавном и упорядоченном процессе передачи власти».

«И Госдеп, и команда избранного президента в течение нескольких недель были полностью вовлечены в достижение этой цели», — пояснили в пресс-службе Госдепа.