Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань сыграла на руку властям Китая. С таким заявлением выступил бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло. Она сыграла точно китайцам на руку, потому что сейчас у них есть предлог делать то, что они делают», — сказал Трамп во время своего выступления на слете консерваторов в Техасе. Цитату привело РИА «Новости».

По словам бывшего президента, подобного никогда бы не произошло при его управлении страной. Трамп не первый раз критикует Пелоси за поездку на остров. Ранее он отметил, что ее визит на Тайвань предлогом для проведения военных учений Китаем и ухудшил отношения страны с США. При этом экс-президент назвал спикера «безумной».

Самолет Пелоси приземлился на Тайване 2 августа. МИД Китая сразу же заявил, что ее визит является нарушением суверенитета страны. Министерство ввело санкции против Пелоси и ее ближайших родственников, а китайские власти развернули масштабные учения в акватории Тайваньского пролива.