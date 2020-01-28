Визит нидерландской делегации отменили из-за запрета на въезд одного депутата

Последний раз делегация из Нидерландов была в России в 2008 году. Новый визит был запланирован на февраль 2020 года.

Комитет по иностранным делам парламента Нидерландов заявил об отмене визита. Причиной этому послужил запрет на въезд одного из парламентариев.

Сообщается, что въезд в РФ запрещен иностранным политикам, которые принимают антироссийские решения.