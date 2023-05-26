Мир 26 мая 2023, 06:59 Визит Мишустина в Китай развеял популярный в Европе миф Publico: визит Мишустина в Пекин развеял миф о поглощении Китаем ослабленной России РИА «Новости»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Пекин и Шанхай, продемонстрировав всему меру выход сотрудничества двух стран на новый уровень. Его поездка стала опровержением бытующего в США и Европе мифа о том, что Китай поглотит ослабленное санкциями российское государство вместо того, чтобы стать ему партнером, сообщило испанское издание Publico.

Председатель правительства посетил Российско-китайский бизнес-форум, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и другими официальными лицами. Автор статьи обратил внимание, что если на последних российско-китайских встречах на высшем уровне говорили о безграничной дружбе двух стран, то во время этих переговоров шла речь о беспрецедентном объединении с новым уровнем двусторонних связей.

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«Прием опроверг мнение тех в Европе и США, которые хвастались, что Китай в конечном итоге экономически поглотит Россию, ослабленную спецоперацией на Украине и задушенную западными санкциями», — сказал испанский журналист.

Благодаря Китаю удалось минимизировать действие санкций, ведь он нарастил закупку сырья и углеводородов у российских поставщиков. Си Цзиньпин предложил Михаилу Мишустину поддержку в фундаментальных вопросах, что, по словам издания, непременно вызовет тревогу на Западе, которого до этого беспокоило отсутствие осуждения проведения СВО со стороны Китая.