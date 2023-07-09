Мир 09 июля 2023, 10:42 Визит Матвиенко в Китай подтвердили в Совфеде Совфед подтвердил визит Валентины Матвиенко в Китай РИА «Новости»

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Делегация Федерального Собрания во главе с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко отправилась в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации.

Визит пройдет по приглашению главы Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

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«С визитом в Китайскую Народную Республику направляется делегация Федерального Собрания во главе с Валентиной Матвиенко», — отметили в Совфеде.

Председатель КНР Си Цзиньпин в марте посещал Россию. После переизбрания на третий срок эта поездка для него стала первой зарубежной.

На переговорах с президентом страны Владимиром Путиным он обсудил дальнейшее сотрудничество государств, после чего стороны подписали совместную декларацию о главных направлениях экономического взаимодействия.

Американский лидер Джо Байден посоветовал Си Цзиньпину «быть осторожнее» после поездки в России. Глава Белого дома подчеркнул, что это не угроза, а просто наблюдение.