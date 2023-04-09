Мир 09 апреля 2023, 07:46 Визит Макрона в Китай высветил раскол между США и Европой — СМИ The Hill: контакты Франции и КНР ведут к расколу между США и Европой РИА «Новости»

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Контакты между Францией и Китаем на высоком уровне высвечивают напряженность между Европой и США в вопросе отношения к Китаю. На это указала газета The Hill.

То, что поездка французского президента Эммануэля Макрона в Китай проходила на фоне приезда в Калифорнию президента Тайваня Цай Вэнь, только подчеркивает эти противоречия, считают журналисты. По их мнению, США видят Си Цзиньпина лидером, «работающим над изменением мира» с точки зрения китайской авторитарной модели, а Европа менее едина в оценке рисков и выгод от общения с КНР.

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Визит Макрона во Францию демонстрирует, что страна намерена поддерживать экономические связи с Китаем, хотя США утверждают, что он якобы рассматривает отправку оружия России. Критики на Западе считают, что это стремление сводит на нет «любые усилия» вынудить Си Цзиньпина занять «жесткую позицию» по отношению к России, отметило издание. В то же время «ястребиный» подход главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен считается больше соответствующим взглядам Центральной и Восточной Европы.