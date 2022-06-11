Визит Макрона в Киев на следующей неделе опровергли в Елисейском дворце

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев на следующую неделю не запланирован, заявили в Елисейском дворце. Французский лидер во вторник направится в Румынию, а на следующий день — в Молдавию.

Газета Figaro до этого сообщала, что на следующей неделе Макрон может направиться c визитом в Киев, напомнило РИА «Новости».

«Эммануэль Макрон отправится во вторник в Румынию, чтобы встретиться с дислоцированными там французскими войсками, а затем в среду отправится в Молдавию», — сказано в заявлении Елисейского дворца.

Визит Макрона в Киев на следующей неделе, как отмечается, не запланирован, «его дата не определена».

Французский лидер посетит Украину тогда, когда будет «полезен президенту Зеленскому», добавлено в сообщении.

Накануне стало известно о телефонном разговоре, который состоялся между Макроном и его украинским коллегой Владимиров Зеленским. Во время переговоров французский лидер заявил о готовности предоставить Украине тяжелое вооружение. Также президенты двух стран договорились продолжить поддерживать связь.