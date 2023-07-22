22 июля 2023, 09:05
Визит Киссинджера в Китай связали с провалом контрнаступления ВСУ
Политолог Мухин заявил, что поездка Киссинджера в Китай связана с провалом наступления ВСУ
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в ближайшее время отправится в Китай. Его поездка связана с провалом контрнаступления ВСУ, заявил газете «Взгляд» политолог Александр Мухин.
«Визит Киссинджера связан с провалом контрнаступления украинских военных и планами введения отдельной валюты в рамках БРИКС. Его задача — уговорить китайские власти не принимать участия в совместных проектах с Россией», — отметил он.
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Мухин объяснил, что в США отлично понимают риск вооруженного конфликта с Китаем.
«В перспективе напряженность способна перерасти в открытое противостояние. У Штатов уже не получится кардинально улучшить отношения с Китаем, но спасти их от дальнейшего падения пока еще теоретически можно», — добавил политолог.
Ранее американский президент Джо Байден обвинил китайское правительство Си Цзиньпина в планах вытеснить США с пьедестала ведущей экономической и военной державы мира.
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