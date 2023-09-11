Важное 11 сентября 2023, 14:07 Визит Ким Чен Ына в Россию подтвердили в Кремле Кремль подтвердил визит Ким Чен Ына в Россию в ближайшие дни РИА «Новости»

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Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию в ближайшие дни. Информацию об этом днем 11 сентября подтвердили в пресс-службе Кремля.

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом», — уточнили в пресс-службе.

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Точную дату приезда Ким Чен Ына при этом пока не назвали.

Ранее южнокорейский телеканал YTN сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын 11 сентября отбыл на поезде из Пхеньяна в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. По информации источника канала, встречу запланировали на 13 сентября вне рамок Восточного экономического форума.

О переговорах лидеров России и Северной Кореи также сообщала The New York Times. Издание предположило, что переговоры пройдут во Владивостоке во время ВЭФ.