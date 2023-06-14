Мир 14 июня 2023, 10:54 Визит Гросси на Запорожскую АЭС отложили Визит делегации МАГАТЭ во главе с Гросси на Запорожскую АЭС перенесли на сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Посещение делегацией Международного агентства по атомной энергии во главе с его генеральным директором Рафаэлем Гросси Запорожской АЭС перенесли. Об этом сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

«Приезд делегации МАГАТЭ отложен, речь идет о переносе (визита) на сутки», — сказал он.

Реклама

Гросси собирался оценить ситуацию на атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища Запорожской области, а также провести ротацию экспертов.

Ранее Гросси предлагал Совету Безопасности ООН поддерживать принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. В том числе не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые будут нападать. Однако глава МАГАТЭ вряд ли признает киевский режим ответственным за обстрелы Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Киевские власти на фоне неудач наступления могут пойти на новую провокацию в отношении ЗАЭС, рассказал РИА «Новости» Владимир Рогов.

На территорию, прилегающую к атомной станции, за последний месяц более 100 раз пытались проникнуть украинские дроны. Около 800 человек отказались работать на ЗАЭС из-за запугиваний со стороны Украины.