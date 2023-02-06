Мир 06 февраля 2023, 07:26 Визит главы Минобороны Польши в Киев обернулся скандалом из-за фото с экстремистским флагом Kresy: главы Минобороны Польши Блащак подвергся критике за фото у мемориала с флагом УПА РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вце-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак возложил венок к мемориалу с изображением флага Украинской повстанческой армии (УПА)*. На это негативно отреагировали в его стране, написало издание Kresy.

Блащак посетил Киев на прошедшей неделе. Минобороны Польши показало снимки с мероприятий, где он участвовал. В частности, министр возлагал венок к мемориалу погибшим военным Украине. На одной из фотографий видно, что политик встал на колено перед фрагментом мемориала, в кадр попали граффити с флагом УПА*. На другом фото символику националистов сняли крупным планом.

Реклама

Издание сообщило, что польские пользователи Сети осудили своего вице-премьера. В том числе, они возмутились из-за отсутствия официальных комментариев. Позже Минобороны Польши удалило с госсайтов и соцсетей эти снимки.

Реклама

Ведомство написало в Twitter 4 февраля о том, что якобы Блащак «не возлагал цветы и не преклонял колено перед флагом УПА*». По данным министерства, граффити находились на «примыкающей части стены». Критику в своей адрес Минобороны сочло «пророссийской риторикой».

*Украинская повстанческая армия (УПА) — запрещенная в России экстремистская организация.