Мир 22 января 2023, 18:25 Визит Джонсона в Киев назвали пиар-акцией Экс-посол ЛНР Мирошник: Джонсон приехал в Киев ради пиара после провала на базе Рамштайн Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил напомнить о себе после встречи на базе Рамштайн в Германии, которая мало что дала Украине. Экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник объяснил этим ТАСС визит британского политика в Киев.

«Похоже, Джонсон решил напомнить о себе, когда под [премьером Великобритании Риши] Сунаком стул заскрипел», — подчеркнул он.

Реклама

Киев, по мнению Мирошника, просто используют в качестве медийной площадки. Не исключено, что Джонсон таким образом заявляет о претензиях на новое британское премьерство или лидерство в других международных организациях. В том числе на должность генсека НАТО.

Реклама

«На фоне провала Рамштайна Борис решил напомнить, что он ястреб и готов вернуться в политику», — заметил Мирошник.

Он обратил внимание и на видеозапись встречи Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мирошник указал на отсутствие ряда политических деятелей, которые обычно принимают участие в подобных мероприятиях — например, главы украинского Минобороны Алексея Резникова и секретаря СНБО Алексея Данилова.

«[Зато] присутствуют непонятные лица, больше похожие на массовку», — подчеркнул он.

На заседании на базе Рамштайн главной темой стала дальнейшая помощь киевскому режиму. Решения о поставках американских и немецких танков его участники так и не приняли.