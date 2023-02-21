Мир 21 февраля 2023, 10:37 Визит Джо Байдена в Киев не обнадежит Владимира Зеленского — СМИ NYT: визит Джо Байдена в Киев не убедит Владимира Зеленского в быстрой поставке вооружений Сайт президента Украины

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США по-прежнему боятся поставлять на Украину тяжелое вооружение и провоцировать этим эскалацию конфликта с Россией. Поэтому визит президента Джо Байдена в Киев не обнадежил его украинского коллегу Владимира Зеленского, заявила газета The New York Times.

Поездку на Украину 20 февраля устроили, по словам авторов статьи, для того, чтобы доказать киевскому режиму поддержку Белого дома. Однако этот рискованный с точки зрения безопасности политика шаг вряд ли убедит Владимира Зеленского в его приверженности своим обещаниям. Президент Украины так и не добился быстрого наращивания военной помощи.

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«При всем хорошем настроении, вызванном визитом господина Джо Байдена в понедельник, господин Владимир Зеленский вряд ли решит, что он достаточно торопится», — сказали журналисты.

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Украинский президент просил союзников поторопиться. Но Джо Байден, по словам его помощников, отказался быстрее поставлять обещанное тяжелое вооружение и наращивать военную помощь. Он боится спровоцировать передачей истребителей F-16 более широкий и прямой конфликт с Россией, ведь они могут проникнуть вглубь ее территории и заставить армию задействовать свой арсенал тактического ядерного оружия.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Джо Байден приехал в Киев показать, кто в доме хозяин. Он назвал политика одним из главных организаторов госпереворота в 2014 году. Французский политик Флориан Филиппо увидел в визите попытку расширить конфликт до глобального масштаба.