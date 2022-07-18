Визит Байдена в страны Ближнего Востока обострил конфликт Израиля и Ирана

Президент США Джо Байден посетил страны Ближнего Востока из-за усугубления конфликта между Ираном и Израилем. Однако подобная мера вряд ли поможет странам наладить взаимоотношения. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Политик открыто выступил в поддержку Израиля. Совместно с премьером Яиром Лапидом он подписал декларацию о стратегическом сотрудничестве.

«Хуже Ирана в его нынешнем виде может быть лишь Иран, обладающий ядерным оружием. Мы не позволим Ирану приобрести его», — заявил Байден.

Однако иранские власти восприняли подобное решение американского лидера как прямую угрозу. Они подчеркнули, что имеют достаточное техническое оснащение, чтобы создать ядерную бомбу, однако пока не совершают подобных действий.

«В США скорее могут рассчитывать на беспорядки, цветные революции внутри Ирана, но на это они рассчитывают с середины „нулевых“ годов. Однако нельзя сбрасывать со счетов, что американское руководство изрядно поглупело за последние десятилетия и может вписаться в авантюры, не рассчитав последствий», — заявил кандидат исторических наук, специалист по Ближнему Востоку Станислав Хатунцев.