Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом». Таким мнением поделился ведущий Fox News Стюарт Варни.

Он отметил, что американский лидер во время визита планирует «попросить больше нефти». При этом телеведущий напомнил, что во время саммита «Большой семерки» президент Франции Эммануэль Макрон сообщил Байдену, что ОАЭ и Саудовская Аравия вряд ли смогут нарастить добычу нефти. Кстати, в случае если Саудовская Аравия согласится на предложение Байдена, то должна будет получить одобрение ОПЕК+, куда входит и Россия.

«Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом (увеличении добычи. — прим. ред.)», — заметил Варни.

По его мнению, именно Байден подорвал «энергетическую независимость Америки», что стало «ошибкой номер один».

Первое ближневосточное турне Джо Байдена продлится с 13 по 16 июля. Помимо Саудовской Аравии, он посетит Израиль и западный берег Иордана. Как подчеркнул помощник американского президента по национальной безопасности Салливан, Байден намерен обсудить помощь Ближнего Востока в сфере энергобезопасности в свете спецоперации России на Украине.