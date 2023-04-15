Мир 15 апреля 2023, 19:44 Визит Байдена в Ирландию не понравился американцам Politico: американцы усомнились в верности Байдена после его поездки в Ирландию White House

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Поведение президента США Джо Байдена во время визита в Ирландию стало поводом для критики. Американский лидер, указало издание Politico, выглядел так, будто бы просто приехал на родину предков, а не для защиты интересов своей страны.

Обозреватель Адам Канкрин напомнил, что Байден часто упоминал о своих ирландских корнях. Более того, после поездки в республику в бытность вице-президентом глава Белого дома все время искал повод туда вернуться.

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«Байден провел всего пару часов в Северной Ирландии, прежде чем отправиться на родину своих предков», — подчеркнул журналист.

Никаких политических заявлений, как и очевидного прогресса в политике визит Байдена не вызвал. В итоге некоторые СМИ, по словам Канкрина, задались вопросом, не была ли поездка «воссоединением семьи за счет налогоплательщиков».

Ко всему прочему, Байден за время визита слишком много раз повторил, что у него нет желания возвращаться в США.

У американского президента, напомнило РИА «Новости», ирландское происхождение по линии матери. Прадед главы Белого дома Эдвард Фрэнсис Блевитт родился в семье ирландских эмигрантов, а позже занял кресло сенатора штата Пенсильвания.