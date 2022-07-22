Визит Байдена на Ближний Восток назвали дипломатическим поражением США

США столкнулись с полным дипломатическим поражением на Ближнем Востоке после визита туда лидера страны Джо Байдена. Об этом в своей колонке для сайта Al-Quds Al-Arabi написал журналист Ибрагим Навар.

По его словам, итогом поездки Байдена стали четыре нерешенные проблемы. Он не смог добиться консенсуса по новой ядерной сделке с Ираном, который уже после поездки президента США объявил о завершающей стадии создания ядерного оружия.

У Байдена не получилось договориться с Израилем об идее мирного сосуществования с Палестиной. Не получил гарантий от Саудовской Аравии увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+. А также не смог добиться продвижения военной коалиции в Сирии.

«Джо Байден вернулся домой после унизительного дипломатического поражения. Он хотел усилить влияние США в регионе после прекращения боевых задачей в Ираке и вывода американских войск из Афганистана», — написал Навар.

Он подчеркнул, что все это не останется без внимания избирателей, которым Байден обещал добиться новых успехов на Ближнем Востоке. Журналист отметил, что последствия неудачи скажутся на итогах промежуточных выборов в конгресс, что приведет к появлению большинства республиканцев в сенате.