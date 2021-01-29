Визгливая пассажирка самолета устроила истерику и стала источником мемов. Видео

Во время высадки пассажиров компании Southwest Airlines в аэропорту произошел инцидент, который попал на видео и быстро стал вирусным. Белая женщина средних лет отказалась выйти из салона воздушного судна в соответствии с установленным из-за пандемии коронавируса протоколом.

Издание Travel Pulse пояснило, что женщина внезапно отказалась покидать свое кресло, когда пришла ее очередь. Она не соглашалась на уговоры пассажиров и бортпроводниц, затем внезапно вскинула руку и пронзительно завизжала.

Более того, она набросилась на стюардессу с криком: «Поди прочь!». На что та ответил: «Извините, мэм, но я тут работаю!». Общими усилиями неадекватную пассажирку удалось выпроводить из салона.

Видео набрало в Twitter 4,1 миллиона просмотров, 32,4 тысячи ретвитов, 181,8 пометок «нравится». Автор статьи предположил, что или на видео отсутствует важный момент, который объясняет истошный вопль пассажирки, или она серьезно психически больна.

Однако комментаторы отнеслись к ней без всякой жалости. Они осудили ее отвратительное поведение и пожалели бортпроводниц, которым приходится работать с такими склочными людьми. Леденящий душу вопль женщины стал источником многочисленных мемов.