Визажист раскрыл секрет молодости Кейт Миддлтон

По словам мастера, на самом деле в изменениях нет ничего сверхъестественного. Миддлтон просто изменила макияж. Раньше она выбирала темные тени и подводки для глаз, яркие румяна и матовую косметику. Все это визуально очень ее старило. Теперь же герцогиня Кембриджская отдает предпочтение свежим персиковым оттенкам теней и румян, блескам и карандашам для бровей. В целом макияж стал спокойнее, заявила Тодд.

По мнению визажистки, изменения произошли не просто так. На Миддлтон, как и на многих простых девушек, повлияла пандемия коронавируса. Супруга принца Уильяма несколько раз появлялась на дистанционных встречах совсем без макияжа, чего раньше себе не позволяла, отметил сайт «Дни.ру».

Недавно Миддлтон изменила цвет волос. Она опробовала новое окрашивание, которое профессионалы называют «бронд». Термин происходит от скрещивания слов «брюнетка» и «блондинка». Для создания оттенка профессионалы добавляют золотистые пряди в шоколадную копну волос для придания объема.