Виза на Кипр станет платной с начала зимы | 360°

Мир 31 октября 2022, 16:02 Виза на Кипр станет платной с начала зимы АТОР: c 1 декабря виза на Кипр будет платной freepik

Читать 360tv в

Виза на Кипр теперь станет платной. Решение начнет действовать с 1 декабря 2022 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра составит 80 евро, для детей с шести до 12 лет — 40 евро. Решение об этом принял Совет министров Республики», — рассказали в ассоциации.

Реклама

До 1 декабря жители России могут сделать документы бесплатно. Заявку рассматривают обычно от трех до пяти рабочих дней.

Реклама

До вступления в силу новых правил россияне могут сделать въездные документы бесплатно. Срок рассмотрения заявки — от трех до пяти рабочих дней.

Чтобы сейчас попасть на остров, туристам нужно получить многократную шенгенскую, болгарскую, румынскую, хорватскую визы или национальную визу Кипра. При этом человек имеет право находиться на территории государства не более трех месяцев.

Евросоюз ранее этой осенью приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией. Кипр стал последним из государств Евросоюза, который повысил сумму визового сбора для россиян. Теперь граждане РФ с шенгеном не могут оставаться в странах ЕС дольше 90 дней, уточнил RT.