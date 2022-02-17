Великобритания закрыла программу «золотых виз» для инвесторов

Великобритания закрыла программу «золотых виз», которая предполагает выдачу вида на жительство в обмен на инвестиции. Об этом у себя в Тwittеr объявила глава МВД Великобритании Прити Патель.

По ее словам, это только «начало новой борьбы с мошенничеством и незаконными финансами».

Еще в 2020 году члены парламентского комитета по разведке и безопасности заявляли о том, что необходимо проделать дополнительную работу по борьбе с «незаконными финансовыми операциями российской элиты», включая и пересмотр системы виз для инвесторов первого уровня, написало Reuters.

Эту программу решили пересмотреть из-за обострения ситуации вокруг Украины и обвинений в адрес России о намерении устроить «вторжение» в страну. Британские СМИ неоднократно публиковали новости на эту тему, указывая даже дату атаки.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что как только «вторжение» произойдет, против России автоматически введут санкции.

С 2008 года по этой программе визы получил 2581 россиянин, уточнило РИА «Новости».

«Золотые визы» могли получить люди, готовые инвестировать в компании страны от двух миллионов фунтов. По «золотой визе» инвесторы и их семьи могли свободно въезжать в Великобританию и жить на ее территории.