Мир 11 мая 2023, 18:56 Вице-спикер Совета Федерации Косачев назвал безответственным решение Британии отправить ВСУ ракеты большой дальности

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Британский министр обороны Бен Уоллес накануне заявил, что они отправляют Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, и это крайне безответственное решение. Такое мнение выразил в беседе с RT вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев.

«Это совершенно безответственное решение британских властей, которое, разумеется, даёт в руки украинских авантюристов достаточно мощное оружие, способное наносить ущерб в масштабах очевидно неприемлемых», — сказал он.

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И призвал Россию сосредоточиться на принятии всех необходимых исчерпывающих ответных мер. Константин Косачев подчеркнул, что нужно показать, что в любом случае потери будет нести главным образом украинская сторона.

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