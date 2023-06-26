Мир 26 июня 2023, 18:56 Вице-спикер Косачев оценил заявление министра Венгрии Сийярто о том, что Европа приближается к катастрофе Вице-спикер Косачев: оценка Сийярто наиболее близка к объективной реальности

Читать 360tv в

Заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто о том, что Европа приближается к катастрофе, наиболее близка к объективной реальности. Таким мнением поделился вице-спикер Совфеда Константин Косачев, написал RT.

Он добавил, что весь коллективный Запад «утратил связь с реальностью».

Реклама

«Это утрата связи с реальностью, с одной стороны, это слепая вера в собственную „богоизбранность“ и право управлять человечеством», — сказал Косачев.

Россия, по его словам, как и другие дружественные ей страны, пытается вернуть миру многополярность, как и прописано в уставе ООН.