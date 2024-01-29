Мир 29 января 2024, 12:58 Вице-спикер Европарламента выступил против быстрого вступления Украины в ЕС Вице-спикер Европарламента Этьен выступил против быстрого приема Украины в ЕС Lex Flores / Global Look Press

Читать 360tv в

Украина не сможет вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре. Об этом изданию Die Zeit заявил вице-спикер Европарламента Ян-Кристоф Этьен.

По его словам, для этого стране необходимо выполнить требования по борьбе с коррупцией и установлению верховенства закона.

Реклама

«Для Украины скидок быть не должно. Поэтому о быстром принятии речи быть не может», — заявил он.

Этьен отметил, что Евросоюзу стоит пойти навстречу Украине в укреплении сотрудничества с возможностью последующего вступления в страны в сообщество.

Ранее немецкая политическая партия «За разум и справедливость» заявила, что Евросоюз нельзя расширять за счет приема Украины. Глава фракции Сара Вагенкнехт отмечала, что ЕС нужно помнить о здравом смысле, свободе мнений и социальной справедливости.

Французский экономист Филипп Эрлен называл безумием начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.