29 января 2024, 12:58
Вице-спикер Европарламента выступил против быстрого вступления Украины в ЕС
Вице-спикер Европарламента Этьен выступил против быстрого приема Украины в ЕС
Украина не сможет вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре. Об этом изданию Die Zeit заявил вице-спикер Европарламента Ян-Кристоф Этьен.
По его словам, для этого стране необходимо выполнить требования по борьбе с коррупцией и установлению верховенства закона.
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«Для Украины скидок быть не должно. Поэтому о быстром принятии речи быть не может», — заявил он.
Этьен отметил, что Евросоюзу стоит пойти навстречу Украине в укреплении сотрудничества с возможностью последующего вступления в страны в сообщество.
Ранее немецкая политическая партия «За разум и справедливость» заявила, что Евросоюз нельзя расширять за счет приема Украины. Глава фракции Сара Вагенкнехт отмечала, что ЕС нужно помнить о здравом смысле, свободе мнений и социальной справедливости.
Французский экономист Филипп Эрлен называл безумием начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
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