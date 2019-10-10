  • Вице-президент США согласился обнародовать стенограммы своих разговоров с Зеленским

    10 октября 2019, 13:51

    Артур Блянихов

    Вице-президент США Майк Пенс согласился обнародовать стенограммы своих телефонных бесед с лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на иностранные СМИ.

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    По данным информагентства, Пенс уже работает с юрисконсультом Белого дома над публикацией телефонных разговоров с Зеленским. Однако он отказался отвечать на вопрос о возможном давлении администрации Трампа на президента Украины, чтобы заставить провести расследование против Байденов.

    «Давайте четко скажем, что президент Зеленский сказал, что давления не было», — напомнил политик.