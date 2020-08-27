Вице-президент США согласился бороться за второй срок

По данным информагентства, Пенс поблагодарил главу государства Дональда Трампа и Республиканскую партию за оказанное ему доверие. Он выказал готовность в случае победы на выборах вновь занять пост вице-президента на четыре года.

«И с божьей милостью я смиренно принимаю вашу номинацию баллотироваться и служить в качестве вице-президента Соединенных Штатов», — цитирует Пенса «Политика сегодня».