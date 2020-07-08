Вице-президент США прокомментировал сообщения о блокировке TikTok в стране

Вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox News прокомментировал заявление государственного секретаря Майка Помпео о возможной блокировке китайского приложения TikTok в стране.

По его словам, отношение Штатов ко всякого рода угрозам, исходящих от других стран, останется неизменным, сообщило RNS.

«США продолжат занимать твердую позицию против любых угроз национальной безопасности со стороны Китая», — заявил Пенс в ответ на вопрос о блокировке социальной сети.

Ранее Помпео сообщил, что власти США не исключают вероятность введения ограничения доступа к соцсети на территории страны. Власти Штатов подозревают, что TikTok может использоваться правительством Китая в шпионских целях.