facebook_pixel
    08 июля 2020, 11:43

    Вице-президент США прокомментировал сообщения о блокировке TikTok в стране

    Полина Петрова

    Вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox News прокомментировал заявление государственного секретаря Майка Помпео о возможной блокировке китайского приложения TikTok в стране.
    Вице-президент США прокомментировал сообщения о блокировке TikTok в стране

    По его словам, отношение Штатов ко всякого рода угрозам, исходящих от других стран, останется неизменным, сообщило RNS.

    «США продолжат занимать твердую позицию против любых угроз национальной безопасности со стороны Китая», — заявил Пенс в ответ на вопрос о блокировке социальной сети.

    Ранее Помпео сообщил, что власти США не исключают вероятность введения ограничения доступа к соцсети на территории страны. Власти Штатов подозревают, что TikTok может использоваться правительством Китая в шпионских целях.