Вице-президент США отказался произносить «Black lives matter»

Об этом Пенс заявил в интервью телеканалу 6 ABC. Во время эфира ведущий отметил, что сейчас в Америки набирает обороты масштабное движение под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Несмотря на это, можно по пальцам пересчитать лидеров-республиканцев в столице США, которые произносили эту фразу.

В ответ на это Пенс заявил, что ситуация, которая произошла с Джорджем Флойдом — настоящая трагедия.

«И в этой стране, особенно в Juneteenth (день освобождения рабов — прим. ред.), мы празднуем тот факт, что с самого основания этой страны мы дорожим идеалом, что все мы созданы равными и наделены Богом определенными неотъемлемыми правами, поэтому все жизни имеют значение, в самом прямом смысле», — подчеркнул Пенс.

Вице-президент США отказался соглашаться с тем, что в стране есть определенный сегмент американцев, которые отрицают значимость и ценность жизни каждого человека. При этом он так и не произнес фразу «Black lives matter».

Движение Black Lives Matter выступает за расовую справедливость и борется против прекращения финансирования полиции. Выступления с таким лозунгом проходили не только в США, но и в других странах. Ситуация обострилась после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе.