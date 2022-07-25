Вице-президент США оговорилась и назвала беременность проблемой

Каждый день американки беременеют, и это является серьезной проблемой. Такую оговорку сделала на выступлении по теме абортов вице-президент США Камала Харрис, сообщило РИА ФАН.

«Послушайте, у нас в стране ежедневно происходят случаи беременности женщин, и это серьезная проблема», — сказала она.

Отрывок из речи чиновницы опубликовали на YouTube. Владелец канала GOP War Room обвинил Камалу Харрис в пропаганде неограниченных абортов. Интернет-пользователь с ником SchoolTheWorld заявил, что на рынке есть много методов контрацепции, и женщинам следует взять на себя ответственность. Его поддержала Veronica Cordero, которая призвала власти США в лице вице-президента настаивать на профилактике.

В конце июня Верховный суд США отменил постановление, гарантирующее женщинам право на прерывание беременности. После этого некоторые штаты начали запрещать их, по стране прошла волна протестов.