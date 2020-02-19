Вице-президент Союза туриндустрии оценил последствия запрета на въезд в РФ гражданам КНР

Ограничение действует с 19 февраля. Оно коснулось тех, кто путешествует в частных или учебных целях. Отмечается, что транзитных пассажиров ограничение на въезд в РФ не коснется.

Барзыкин отметил, что большую часть иностранных туристов в России составляют граждане Китая. Однако период с января по март не популярен среди китайских туристов. Поэтому ограничения не нанесут серьезного ущерба, если продлятся недолго.

«У нас за прошлый год было более 1,3 миллиона въездных туристов из Китая, — рассказал эксперт. — Если это продлится недолго, то отразится несильно, потому что за первый квартал 2019 года было около 9 000 туристов в России (я имею в виду, в столице) <…> если запрет долго продлится, до весны, тогда повлияет «.

Сейчас ущерб от отмененных бронирований, по оценке Барзыкина, не велик. Он подчеркнул, что основной туристический сезон для китайцев начинается с конца весны и продолжается до начала осени. Сейчас в КНР период Нового года, и желающих путешествовать мало.

«Поэтому потери есть по отмене бронирования, отмене групп, но это пока не слишком ощутимо. В основном это затронет Москву и Санкт-Петербург. Ну и приграничные города», — подытожил вице-президент Российского союза туриндустрии.