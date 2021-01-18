Вице-президент Samsung получил срок по делу о коррупции

Вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ена обвинили во взяточничестве. В итоге суд в Сеуле приговорил бизнесмена к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

Решение по делу о коррупции было вынесено судом 18 января, пишет Reuters. Вице-президента признали виновным в даче взятки еще в 2017 году. Тогда же его посадили в тюрьму, но позже приговор отправили на пересмотр. Бизнесмена освободили после одного года заключения.

В конце декабря 2020 года южнокорейская прокуратура попросила суд приговорить Ли Чжэ Ена к девяти годам лишения свободы. Такое требование было выдвинуто во время пересмотра дела бизнесмена. Согласно информации следователей, вице-президент компании причастен не только к взяточничеству, но и к даче ложных показаний.

Вынесенный Ли Чжэ Ену приговор может быть обжалован в Верховном суде. При этом суд уже выносил приговор по этому делу, что снижает вероятность изменений. Вице-президента обвинили в даче взятке партнеру бывшего президента Республики Корея Пак Кын Хе. Экс-лидера страны ранее приговорили к 22 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребление властью.