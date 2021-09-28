Вице-президент НТС Гусев дал совет Великобритании по преодолению топливного кризиса

Топливный кризис в Великобритании развернулся отчасти на фоне нехватки рабочих в стране. Британскому руководству стоит пересмотреть политику чрезмерной заботы о мигрантах, чтобы люди начали работать и помогать приютившему их государству бороться с трудностями. Такой идеей с «360» поделился вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

«На те условия, которые они предлагают [водителям бензовозов], может быть, там люди не согласны. Может быть, им стоит пересмотреть свою социальную политику в части субсидирования проживания мигрантов: если им не платить все эти безумные пособия, которые они платят и малообеспеченным слоям населения. Может быть, вместо того, чтобы платить эти мигрантам пособия, их просто отправить на работу?» — заявил Гусев.

Собеседник отметил, что Великобритания платит мигрантам и малоимущим такие пособия, что они могут жить припеваючи без работы годами. Гусев призвал лишить их поддержки на несколько месяцев, чтобы оживить рынок труда, восполнить нехватку рабочих рук и стабилизировать ситуацию. По словам вице-президента НТС, топливный кризис в Великобритании начался после выхода страны из Европейского союза.

На прошлой неделе британская компания EG Group, которая является оператором заправочных станций, ввела ограничения на продажу бензина в стране. Премьер-министр Борис Джонсон привел армию в состояние повышенной готовности на фоне топливного кризиса. Военные водители бензовозов могут в любой момент подключиться к доставке топлива в хранилища и на АЗС. Об этом сообщила газета «Известия».