Вице-президент Каталонии лишился должности | 360°

Мир 30 сентября 2022, 05:02 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Вице-президент Каталонии лишился должности

Читать 360tv в

Глава Каталонии Пере Арагонес решил отстранить от должности вице-президента Жорди Пучнеро. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

Арагонес принял решение об отстранении Пучнеро на фоне кризиса в коалиционном правительстве автономного сообщества.

Реклама

Реклама

0 0 0 0 0 0