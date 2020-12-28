Вице-президент Бразилии заболел COVID-19

«27 декабря подтвердился положительный результат теста на COVID-19 вице-президента Амильтона Морана», — говорится в сообщении.

Вице-президент будет находиться на изоляции в официальной резиденции, дворце Жабуру. Подробностей о самочувствии 67-летнего политика нет, но с ним все в порядке.

В Бразилии число выявленных случаев заболевания достигло 7 484 285, отметил сайт RT. По данным Университета Джонса Хопкинса, это третья страна по числу инфицированных за время пандемии. Больше пациентов только в США (более 19 миллиона) и Индии (свыше 10 миллионов).

Летом коронавирус перенес 65-летний президент Бразилии Жаир Болсонару. Тогда у него поднялась температура до 38 градусов, глава государства чувствовал слабость.