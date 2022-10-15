Выступление Зеленского в парламенте Болгарии сочли неприемлемым | 360°

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Выступление Зеленского в парламенте Болгарии сочли неприемлемым

Вице-президент Болгарии Йотова высказалась против выступления Зеленского в парламенте

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Вице-президент Болгарии Илияна Йотова высказалась против возможного выступления Владимира Зеленского во время первого заседания Народного собрания (парламента) нового созыва. Об этом сообщило агентство БТА.

«Йотова заявила, что считает неприемлемым выступление… (Зеленского) в рамках первого заседания парламента Болгарии в то время, когда его страна переживает свои самые тяжелые времена», — сообщили в агентстве.

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Вице-президент также прокомментировала информацию о том, что российского посла в Софии Элеонору Митрофанову не пригласили на заседание. Йотова пояснила, что болгарские политические партии ведут себя так, будто принимают участие в предвыборной кампании.

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Она подчеркнула, что как гражданка «почувствовала некий торг и игру с политическими темами». При этом политик выразила сомнение, что ситуация с российским послом превратится в дипломатический скандал.

Западные страны действительно устали от постоянных просьб и обращений Владимира Зеленского. Накануне после очередного призыва украинского лидера к США о финансовой помощи ему ответил телеведущий канала Fox News Такер Карлсон. Как напомнил сайт «Утро.ру», он назвал беспардонной попытку Зеленского снова требовать денег на фоне того, сколько Запад уже направил на Украину.

Владимир Зеленский

Болгария

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