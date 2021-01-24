Вице-президент Аргентины привилась российской вакциной «Спутник V»

Фотографии из больницы, где ее прививают российской вакциной от коронавируса «Спутник V», опубликовала на своей странице в Twitter вице-президент и бывшая глава государства Кристина Фернандес де Киршнер. На первом снимке ей делают укол, а на втором она показывает сертификат, что прошла вакцинацию.

В больнице имени президента Перона в Авельянеде мне сделали прививку вакциной «Спутник V». Поступая таким образом, я забочусь не только о себе, но и о других. Спасибо медицинскому персоналу за огромные усилия, которые они прилагают в этой пандемии», — говорится в сообщении.

Аргентина стала первой страной Южной Америки, которая зарегистрировала российский препарат от коронавируса. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что оформление вакцины прошло по ускоренной процедуре. Минздрав разрешил не проводить собственную проверку, а использовал данные по третьей фазе клинических испытаний, которые прошли в России.

Российский фонд прямых инвестиций и правительство страны подписали контракт на поставку 10 миллионов доз препарата. Первая партия в количестве 300 тысяч доз первого компонента доставили в южноамериканскую республику 24 декабря.

Первыми инъекции получили медицинские работники. 20 января Минздрав Аргентины разрешил прививать лиц старше 60 лет. Одним из первых, кто сделал укол, стал президент страны Альберто Фернандес.