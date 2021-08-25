Причинами падения правительства Афганистана стало давление США на столицу, фактическое признание талибов* на переговорах в Катаре и отсутствие актуальной информации у администрации. Таким мнением поделился вице-президент Амрулла Салех. Недавно он объявил себя исполняющим обязанности президента и призвал к сопротивлению.

«Совершенно очевидно, что талибы* никогда не подвергались давлению. Они использовали Пакистан в качестве базы поддержки. США пытались стимулировать пакистанское сотрудничество, чтобы купить его», — сказал он в телефонном интервью телеканалу News18.

Салех добавил, что чем больше американцы платили, тем больше это воодушевляло пакистанцев оказывать помощь «Талибану»*. Поэтому вопрос о ядерном государстве, спонсирующем терроризм и мятежников против западных союзников в Афганистане, никогда не рассматривался, подчеркнул он.

Вице-президент также уточнил, что в последние два года Афганистан подвергся огромному давлению со стороны американских союзников. В конце беседы он сказал, что страна погрузилась в трагедию, в частности, из-за того, что сейчас творится в аэропорте Кабула.

* Талибы, движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.