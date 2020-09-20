Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев умер от COVID-19

Медики выявили СОVID-19 у вице-премьера Узбекистана Уктама Барноева в июле. Он не смог справиться с осложнениями и 20 сентября умер. Ему было 56 лет.

«Уктам Исаевич Барноев скончался сегодня в возрасте 56 лет от осложнений, вызванных коронавирусом», — приводит РИА «Новости» представителя оперштаба по борьбе с пандемией при правительстве Узбекистана.

Барноев занял пост вице-премьера по аграрному и продовольственному сектору в феврале. Ранее он был главой Бухарской области. За жизнь министра боролись медики в Ташкенте и Германии.

В конце июля от COVID-19 умерли председатель парламента Каракалпакстана Муса Ерниязов и заместитель министра финансов Узбекистана Еркин Турсунов.

Власти Узбекистана начали постепенно снимать ограничения в связи с пандемией с 15 августа. С марта местные медики выявили 51 235 случаев COVID-19. Жертвами последствий заражения новым вирусом стали 429 человек. Выздоровел 47 271 житель Узбекистана.