Мир 26 июня 2023, 09:45 Вице-премьер Украины заявила о возможном политическом решении по присоединению страны к НАТО Вице-премьер Стефанишина: НАТО должна принять политическое решение о вступлении Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны, входящие в Североатлантический альянс, должны принять политическое решение о присоединении Украины к НАТО на июльском саммите в Вильнюсе. Об этом агентству РБК-Украина заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Нет никаких политических или юридических ограничений, которые не позволили бы союзникам оформить политическое приглашение Украины к членству», — сказала она.

Реклама

Вице-премьер констатировала, что ряд предложений от НАТО есть, однако готовность со стороны блока отсутствует. Также у Украины нет ясности по поводу сигналов, которые могли бы быть получены в Вильнюсе. Стефанишина также назвала неуместным обсуждение временных рамок вступления страны в альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что Украину не примут в НАТО, пока не завершится вооруженный конфликт с Россией. Вместе с этим, по его словам, саммит в Вильнюсе приблизит страну к альянсу и она получит гарантии долгосрочной помощи.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что речи о вступлении Украины в НАТО сейчас не идет. Он отмечал, что сейчас для входящих в альянс стран приоритетом является укрепление обороноспособности Украины.